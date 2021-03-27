سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات العراقية تعلن قتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-27T10:18:32+0000
السلطات العراقية تعلن قتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الأعلام الأمني يوم السبت عن مقتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات في العاصمة بغداد,

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عناصر جهاز الأمن الوطني نفذوا "عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد.

ووفقا للبيان فإن "هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد  الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر" . 

وكان مصدر في جهاز الأمن قد ذكر في وقت سابق بأن ضباطا بجهاز الامن الوطني وهو النقيب (سلمان داوود المحياوي) سقط ضحية فيما اصيب اللواء (اثير الشمري) وهو مدير عام العمليات في الجهاز  اثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات في العاصمة بغداد .

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم بمقتل تاجر مخدرات وإصابة ضابط في الشرطة باشتباكات اندلعت شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان تبادل لإطلاق النار دار بين تجار المخدرات والقوة المنفذة لأمر إلقاء القبض ضمن منطقة "السريدات" في حي البساتين شمالي بغداد.

 وأضاف المصدر أن المتهم قام برمي قنبلة يدوية على القوة تسببت بمقتله ومقتل ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني العراقي مـتأثرا بجروحه البليغة.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

مقتل واصابة اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

Date: 2020-07-04 12:40:48
مقتل واصابة اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" في بناية سكنية وسط بغداد

Date: 2020-06-05 12:57:32
الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" في بناية سكنية وسط بغداد

مصدر يكشف طبيعة انفجار "جسر الائمة" وعدد الجرحى

Date: 2021-03-08 19:43:44
مصدر يكشف طبيعة انفجار "جسر الائمة" وعدد الجرحى

بعملية نوعية.. تحرير فتاة مختطفة وسط بغداد واعتقال خاطفها

Date: 2021-02-04 05:16:37
بعملية نوعية.. تحرير فتاة مختطفة وسط بغداد واعتقال خاطفها

رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

Date: 2019-11-21 10:34:07
رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

عودة الظاهرة المرعبة.. العثور على جثة رجل مجهول في بغداد

Date: 2020-10-12 17:14:03
عودة الظاهرة المرعبة.. العثور على جثة رجل مجهول في بغداد

العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

Date: 2020-10-30 19:38:49
العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد