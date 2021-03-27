السلطات العراقية تعلن قتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الأعلام الأمني يوم السبت عن مقتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات في العاصمة بغداد,

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عناصر جهاز الأمن الوطني نفذوا "عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد.

ووفقا للبيان فإن "هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر" .

وكان مصدر في جهاز الأمن قد ذكر في وقت سابق بأن ضباطا بجهاز الامن الوطني وهو النقيب (سلمان داوود المحياوي) سقط ضحية فيما اصيب اللواء (اثير الشمري) وهو مدير عام العمليات في الجهاز اثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات في العاصمة بغداد .

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم بمقتل تاجر مخدرات وإصابة ضابط في الشرطة باشتباكات اندلعت شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان تبادل لإطلاق النار دار بين تجار المخدرات والقوة المنفذة لأمر إلقاء القبض ضمن منطقة "السريدات" في حي البساتين شمالي بغداد.

وأضاف المصدر أن المتهم قام برمي قنبلة يدوية على القوة تسببت بمقتله ومقتل ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني العراقي مـتأثرا بجروحه البليغة.