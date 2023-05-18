السلطات العراقية تعلن إعتقال "اخطر" المتهمين بتهريب المهاجرين إلى أوروبا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية يوم الخميس، القبض على متهم مطلوب دولياً بتهم تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بجهد استخباري ومتابعة حثيثة وتنسيق عالي المستوى من قبل مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني مع الانتربول في إقليم كوردستان العراق، ألقت المفارز المختصة القبض على اخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي والمطلوب قضائياً إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان؛ أن "القوات المعنية شرعت باتخاذ الإجراءات التحقيقية المناسبة بحقه لإحالته إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية".

وذكّر البيان بأن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كان قد وجه شرطة الانتربول في وزارة الداخلية لتعزيز جهودها في المتابعة القضائية وتفعيل الجهد الاستخباري لإلقاء القبض على المطلوبين واستردادهم وتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الإطار".