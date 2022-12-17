السلطات العراقية تعلن خطتها في تأمين المشجعين والوفود وتنظيم السير بخليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، خطتها لتأمين المشجعين والوفود وتنظيم السير في بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في مدينة البصرة مطلع العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة في تعزيز الأمن وفرض النظام وتدعيم مديرياتها و تشكيلاتها في البصرة لتنفيذ واجباتها على اتم صورة اذ تضطلع بتوفير الحمايات للوفود بما فيها قوة امن الملاعب وكذلك وضع خطة مرورية منظمة لتقليل الزحام المروري في الطرق الرئيسية والتقاطعات لضمان انسيابية حركة السير وسوف تستقبل دوائر الجوازات الوفود والمشجعين كافة وتجري لهم كافة التسهيلات بما فيها استثناء هم من دفع مبلغ تأشيرة الدخول بعد إكمال الموافقات الخاصة بذلك القرار".

ودعا المحنا المواطنين لاسيما جماهير محافظة البصرة ودوائرها الخدمية وفعالياتها الشعبية لـ"مواصلة التعاون والاضطلاع بالدور المحوري المناط بها لانجاح البطولة واعطاء صورة عن بلادنا بما يعود على مكانة العراق والبصرة بما تستحقانه".