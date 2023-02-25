السلطات العراقية تعلن تفاصيل جديدة عن "أبو طبر" وكيفية قطعه رأس فتاة وحرقه ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام، يوم السبت، أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على المجرم الملقب بـ "أبو طبر" لارتكابه جريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في منطقة سبع قصور شرق بغداد .

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات عن وجود حادث قتل ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات بجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه في مدينة الصدر.

ووفقا للبيان فإنه لدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بذبح الفتاة وقطع راسها وحرقه بنية اخفاء الملامح ، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل .

وكان مصدر أمني قد أفاد، يوم الخميس، بالقاء القبض على شاب يلقب بـ "أبو طبر" متهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من القبض على شاب تولد 2002، ويلقب بـ (حمودي ابو طبر)، ضمن قطاع 36 في مدينة الصدر ببغداد".

وبين المصدر، أن المعتقل "متهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها، وقيامه بحرق الرأس بنية إخفاء الملامح بتاريخ الاول من كانون الثاني 2023".

وأوضح أن "القوة اقتادته الى احد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة، وإحالته الى القضاء".

وكانت قوة أمنية قد عثرت بتاريخ 1 كانون الثاني الماضي، على جثة فتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاما "مقطوعة الرأس" وعليها اثار طعنات سكين بمنطقة القدم، ضمن شارع السدة في منطقة سبع قصور شرق العاصمة.