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السلطات الأمنية تعلن القبض على "مندسين" بين المتظاهرين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T08:47:00+0000
السلطات الأمنية تعلن القبض على "مندسين" بين المتظاهرين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء إلقاء القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات حفظ القانون تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أفراد مندسين، قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد في الساعة الـ11 من صباح اليوم، يحملون في حقائبهم اسلحة جارحة حاولوا اختراق الخطوط الامامية واحداث نوع من حالة الشغب والفوضى أثناء التظاهرات .

ووفقا للبيان فإن قوات حفظ القانون قامت بتسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفرضت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، طوقاً أمنياً مشدداً بمحيط ساحات التظاهرات التي انطلقت تحت شعار "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية دفعت ما بين 350 و400 عنصر أمنية ضمن ساحات التحرير والفردوس والنسور.

وأضاف أن القوة التي اسند لها مهمة الحماية هي قوات حفظ القانون، مع وجود تأمين بطوق آخر لعجلات الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى الانتشار الروتيني لشرطة النجدة.

وبين أن السلطات الأمنية وضعت بعين الاعتبار زج اعداد اضافية من القوات الساندة في حال تطور الوضع بساحات التظاهر.

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