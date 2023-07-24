السلطات العراقية تعلن اعتقال "اخطر" تاجر مخدرات ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على "أخطر" تاجر مخدرات في العاصمة بغداد وبحوزته أسلحة وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الاعتقال تمت عبر قوة من مكافحة مخدرات الكرخ في بغداد، وضبط بحوزة المعتقل ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة متنوعة".

وبينت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقرارات القضائية لينال جزاءه العادل".

ولم يشر البيان لتفاصيل اكثر.