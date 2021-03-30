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السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T10:04:56+0000
السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

شفق نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له قوات البيشمركة على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على ٦ منصات حديدية في منطقة (نبي اوه) أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لإطلاق ٦ صاروخ نوع (كراد) باتجاه إقليم كوردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك ، دون وقوع خسائر".

وأكدت الخلية أن "الأجهزة الأمنية لا زالت تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل الى الفاعلين وإحالتهم للقضاء، في الوقت الذي شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكرار  مثل هكذا حادث".

وأمس الاثنين، أفاد قائد عسكري بإطلاق مجهولين، صواريخ على قوات البيشمركة المتمركزة على حدود محافظتي كركوك وأربيل.

وقال مسؤول محور البيشمركة في بردي نوري حمه علي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا نحو قوات البيشمركة المتمركزة في منطقة شيراوه القريبة من ناحية بردي على حدود كركوك وأربيل".

وأضاف أن "الصواريخ سقطت على مقربة من نقاط قوات البيشمركة في المنطقة، دون وقوع أية إصابات بشرية".

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