السلطات العراقية تعتقل 8 أشخاص تسللوا من سوريا

شفق نيوز / اعتقلت مديرية الاستخبارات العراقية، مساء الخميس، ثمانية أشخاص تسللوا من الحدود السورية ضمن محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شعبة استخبارات الفرقة ٢٠ واستنادا الى معلومات دقيقة وردت لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، ومن خلال الاستعانه بالكاميرات الحرارية تم مراقبة وجود تحرك لمجموعة من الأشخاص قرب الساتر الحدودي ما بين العراق وسوريا لاجتيازه عبر المنطقة الواقعة ما بين رجم العبد وبير آدم شمالي قضاء سنجار غربي نينوى".

وأضافت الخلية، أن "مفارز الاستخبارات وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ واستناداً لذلك قامت بنصب كمين محكم لهم في المنطقة ذاتها والقبض عليهم بعد اجتيازهم الحدود وتبين أنهم من حملة الجنسية السورية، وتسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".