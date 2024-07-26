السلطات العراقية تعتقل 31 متهماً بينهم أجانب مخالفون للإقامة ومتسولون في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية ورسمية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على 31 متهماً بينهم أجانب مخالفون للإقامة ومتسولون في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية من شرطة الرصافة داهمت عمارة تحتوي على مجموعة من الشقق المشبوهة حيث تم القبض على أكثر من 5 أشخاص وضبط بحوزتهم مشروبات كحولية ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأوضح أن "القوة نفسها تمكنت من اعتقال احد المطلوبين الهاربين وفق المادة 406 قتل عمد ضمن قضاء الراشدية".

واشار المصدر الى "القبض على شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بالفضاء احتفالا "بطهور" ابنه ضمن جانب الرصافة".

وفي السياق، نفذت شرطة بغداد / الرصافة حملة للقبض على المتسولين والمخالفين لشروط الإقامة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات نجدة بغداد الرصافة نفذت حملة للقبض على المتسولين والمشردين والمخالفين لشروط الإقامة في التقاطعات والأماكن العامة ضمن مناطق متفرقة من جانب الرصافة حيث تم القبض على 7 متسولين ومتسولة، اضافة الى القبض على 17 شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة".