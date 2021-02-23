إعتقال 11 سوريا حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية .. صور

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي يوم الثلاثاء إلقاء القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية السورية حاولوا التسلل إلى البلاد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ١١ شخصاً يحملون الجنسية السورية خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية ومازال التحقيق جار معهم.