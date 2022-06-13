السلطات العراقية تعتقل إيرانيين اثنين حاولا ادخال 6 كيلوات من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، يوم الإثنين، اعتقال إيرانيين اثنين حاولا ادخال 6 كيلوات من المخدرات الى العراق.

وذكر بيان لقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من شعبة استخبارات وعناصر مجموعة زوارق حرس حدود السواحل الثانية من تمكنت احباط محاولة تسلل اثنين ايرانيي الجنسية بحوزتهم كمية من الحشيشة المخدرة تقدر ب ( ٦ ) كيلوات مع زورق صيد".

واوضح ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عملية تهريب من الجانب الايراني عبر شط العرب بواسطة زورق وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهم الى الجهات المختصة".