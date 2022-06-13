سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات العراقية تعتقل إيرانيين اثنين حاولا ادخال 6 كيلوات من المخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-06-13T07:44:06+0000
السلطات العراقية تعتقل إيرانيين اثنين حاولا ادخال 6 كيلوات من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، يوم الإثنين، اعتقال إيرانيين اثنين حاولا ادخال 6 كيلوات من المخدرات الى العراق.

وذكر بيان لقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من شعبة استخبارات وعناصر مجموعة زوارق حرس حدود السواحل الثانية من تمكنت احباط محاولة تسلل اثنين ايرانيي الجنسية بحوزتهم كمية من الحشيشة المخدرة تقدر ب ( ٦ ) كيلوات مع زورق صيد".

واوضح ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عملية تهريب من الجانب الايراني عبر شط العرب بواسطة زورق وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهم الى الجهات المختصة".

related

الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

Date: 2019-09-28 12:45:21
الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

ضبط 28 كغم من مادة الكرستال المخدرة في النجف

Date: 2022-03-02 13:09:56
ضبط 28 كغم من مادة الكرستال المخدرة في النجف

في بغداد .. شخصان يقتلان شقيقهما لادمانه المخدرات

Date: 2022-04-03 09:00:38
في بغداد .. شخصان يقتلان شقيقهما لادمانه المخدرات

أربيل وبغداد وطهران يحددون آلية البحث عن مفقودي حرب الثمانينيات

Date: 2019-06-24 18:42:20
أربيل وبغداد وطهران يحددون آلية البحث عن مفقودي حرب الثمانينيات

مقتل رجل أمن اثر مداهمة منزل تاجر مخدرات جنوبي العراق

Date: 2021-08-30 07:12:50
مقتل رجل أمن اثر مداهمة منزل تاجر مخدرات جنوبي العراق

مقتل "اسكوبار" جنوب العراق بعد اشتباك مسلح مع قوة أمنية

Date: 2021-01-03 17:32:20
مقتل "اسكوبار" جنوب العراق بعد اشتباك مسلح مع قوة أمنية

ضبط كمية كبيرة من المخدرات وصاروخ داخل سيارة مسلحين جنوبي العراق

Date: 2022-04-17 20:14:56
ضبط كمية كبيرة من المخدرات وصاروخ داخل سيارة مسلحين جنوبي العراق

إصابة ضابط بنجدة بغداد خلال كمين فاشل للإطاحة بمروج مخدرات

Date: 2022-03-14 21:14:48
إصابة ضابط بنجدة بغداد خلال كمين فاشل للإطاحة بمروج مخدرات