السلطات العراقية تعتقل إيرانياً يتاجر بالمخدرات جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم ايراني الجنسية بحوزته حبوب مخدرة في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية في مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت القت القبض على متهم ايراني الجنسية في سيطرة قلعة الصالح جنوب مدينة العمارة، وبحوزته حبوب مخدرة نوع ميتادول مع (كيس صغير) من نفس المادة المخدرة.

وأوضحت أن عملية القبض تمت من خلال التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص الذين يرومون الدخول الى المحافظة، مشيراً إلى احالته لقسم شرطة المخدرات والمؤثرات العقلية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه بغية احالته الى القضاء.