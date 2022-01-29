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السلطات العراقية تعتقل مشتبهاً بتورطه في قصف مطار بغداد
Category: أمـن
Date: 2022-01-29T19:03:44+0000
السلطات العراقية تعتقل مشتبهاً بتورطه في قصف مطار بغداد
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