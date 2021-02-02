السلطات العراقية تعتقل أكثر من 130 اجنبيا وتسفر 57 منهم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون الاقامة التابعة لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة يوم الثلاثاء عن القاء القبض على العشرات من الاجانب ومن مختلف الجنسيات في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت من القاء القبض على (١٣٢شخصا) من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من بغداد، مشيرة الى تسفير (٥٧ شخصا) منهم خارج الاراضي العراقية للفترة من ٢٠٢١/١/٢٠ ولغاية ٢٠٢١/١/٣١ .

وذكرت انه بانتظار الاجراءات القانونية الخاصة بالباقين منهم لغرض تسفيرهم لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧.