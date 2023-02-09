السلطات العراقية تعتقل شخصا أجنبي الجنسية بحوزته 10 كغم من المخدرات

شفق نيوز/ أفاد مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات اجنبي الجنسية وبحوزته 10 كيلو غرام من المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها تمكنت من تنفيذ عملية نوعية امنية استباقية ، اسفرت عن القاء القبض على تاجر مخدرات اجنبي الجنسية بالجرم المشهود في محافظة البصرة.

وأضافت أنها ضبطت بحوزته (10) كيلو غرامات من المخدرات نوع (حشيشة)، مشيرة إلى ايداعه التوقيف وفق احكام المادة (27) عن جريمة تجارة المخدرات الدولية .