السلطات العراقية تعتقل شخصا بحوزته 20 ألف بطاقة مصرفية بدون موافقات رسمية

شفق نيوز/ أفادت قوات الحدود، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على متهم بحوزته 20 ألف بطاقة مصرفية بدون موافقات رسمية وذلك في محافظة كركوك.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية العراقية، فإن مفارز مديرية شرطة كمرك المنطقة السادسة وبالتعاون مع موظفي تحريات الكمارك في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته (20) الف بطاقة مصرفية مخبأة داخل عجلة مخالفة للضوابط وغير خاضعة للموافقات الرسمية.

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.