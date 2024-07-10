السلطات العراقية تعتقل تاجرا دوليا للمخدرات بحوزته أكثر من 300 ألف حبة مخدرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على تاجر مخدرات دولي بحوزته أكثر من 300 ألف حبة "الكبتاجون" المخدرة وذلك بين محافظتي كركوك والسليمانية.

وقال الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إنه: بعملية امنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة القت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين وبحوزته 320 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أي ما يعادل 55 كيلو غراما.

ووفقا للبيان، فإن عملية القبض جاءت بين محافظتي كركوك والسليمانية وبإشراف مدير مخدرات كركوك بالتعاون مع الهيئة التحقيقية، مشيرا إلى أنه تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم امام انظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفه وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات.