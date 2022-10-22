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السلطات العراقية تعتقل تاجرين للمخدرات أجنبيين بحوزتهما 5 كغم من الكريستال

Category: أمـن

Date: 2022-10-22T08:34:24+0000
السلطات العراقية تعتقل تاجرين للمخدرات أجنبيين بحوزتهما 5 كغم من الكريستال

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، بإلقاء القبض على تجاري مخدرات أجنبيين بحوزتهما نحو 5 كغم من المخدرات وذلك في محافظة واسط المحاذية لإيران.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، بتنفيذ واجب تمكنت خلاله من إلقاء القبض على إثنين من ذوي الجنسية الأجنبية يتاجران بالمواد المخدرة.

كما وضبطت القوة بحوزتهما (5) كغم من مادتي الكريستال والترياق المخدرتين فضلاً عن ضبط سلاح متوسط وإطلاقات نارية، وفقا للبيان.

وكما أشار الجهاز إلى أنه تمت إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون .

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