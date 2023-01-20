اعتقال 65 شخصا تسببوا بإصابة العشرات بعد انتهاء مباراة كأس الخليج في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، القاء القبض على 65متهماً قاموا بإطلاق النار بعد انتهاء مباراة كأس خليجي 25 والتي توجب بها المنتخب العراقي بطلا على حساب نظيره العُماني.

وعقب المباراة التي احتضنها ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة التي تم تنظيم البطولة على أرضها خرج الآلاف من الناس في الشوارع بمناطق ومدن العراق كافة للاحتفال تعبيرا عن فرحها بمناسبة تتويج المنتخب الوطني بالبطولة إلا أن قيام بعض الأشخاص بإطلاق العيارات النارية أفسد جانبا من تلك الاحتفالات حيث أُصيب عشرات الأشخاص بالرصاص الطائش.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي وجهت الجهات الأمنية وغيرها نداءات تؤكد على الاحتفال بطريقة حضارية بعيداً عن لغة الهمجية واستخدام العيارات النارية، أصر البعض على الاحتفال بطريقة غير قانونية، مما أدى الى إصابة 24 مواطناً في العاصمة بغداد و39 آخرين في باقي محافظات البلاد".

وأضاف البيان أنه "مع تحذير الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التصرف المدان، شرعت بإجراءاتها الأمنية وألقت القبض على 27 متهماً في بغداد و38 آخرين في باقي المحافظات، حيث سيتم تقديم هؤلاء الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وزارة الداخلية في بيانها، المواطنين الى الإبلاغ عن الأشخاص الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مباراة كأس خليجي 25 وتوثيق هذا الأمر".