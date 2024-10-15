السلطات العراقية تطيح بـ"أخطر طباخي" المواد المخدرة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، يوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهما أجانب الجنسية بضمنهما آشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود بحوزتهم (20) كيلو من مادة الكريستال في محافظتي ميسان والبصرة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وبعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم امتد بين محافظتي ميسان والبصرة تم إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة بينهما اثنين أجانب الجنسية احدهما من اشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (20) كيلو من مادة الكريستال المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق الاصول".