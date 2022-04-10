السلطات العراقية تطيح بـ"أخطر" المطلوبين هاجموا شركات نفطية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، أن جهاز الأمن الوطني القى القبض على (5) من "أخطر" المطلوبين قضائياً في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استناداً للجهد الاستخباري والمعلومات الميدانية الدقيقة ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أربعة من أخطر المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة من ضمنها الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية من أجل ابتزازها إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد".

وبعملية نوعية أخرى تمكنت المفارز ذاتها وفقاً للبيان "بكمين محكم من استدراج تاجر للمخدرات والقبض عليه وضبط (2) كغم من مادة الكرستال كانت بحوزته".

واشارت الخلية الى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً ليحالوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق ولينالوا جزاءهم العادل".