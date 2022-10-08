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السلطات العراقية تطلق خطة طوارئ ببغداد من خمسة خطوط مشددة

Category: أمـن

Date: 2022-10-08T00:32:58+0000
السلطات العراقية تطلق خطة طوارئ ببغداد من خمسة خطوط مشددة

شفق نيوز/ أطلقت السلطات العسكرية العليا في العراق، يوم السبت، خطة طوارئ في العاصمة بغداد، بالتزامن مع جلسة مقرر للبرلمان العراقي، وأنباء عن خروج أنصار الصدر بتظاهرة في ساحة التحرير القريبة على المنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الأمنية تتضمن غلق ساحة التحرير، ساحة الطيران، تقاطع قرطبة، وعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية.

وأضاف أن الخطة تفعل بشكل تام من تمام الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

كما تضمنت الخطة بحسب المصدر الأمني، التأكيد على منع عبور أي "شفل" أو "كرين" من خلال الجسور والتقاطعات والساحات لأي سبب كان، بالإضافة إلى أن يكون القادة والامرين بالمستويات كافة على رأس قطعاتهم".

كما وجهت السلطات العراقية بتفتيش العجلات والأشخاص بشكل دقيق، كما يمنع عبور اي عجلة او شخص يحمل السلاح او اي اله جارحة، مع توجيه باعتقاله تسلم الى مراكز الشرطة.

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