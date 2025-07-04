السلطات العراقية تضبط نحو 40 كيلوغراماً من المواد المخدرة بحوزة تاجر دولي كبير

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن ضبط قرابة 40 كيلوغراماً من المواد المخدرة (هيروين، كريستال، كبتاغون)، بحوزة تاجر مخدرات في إحدى مناطق جنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نفذت اليوم، عملية نوعية سريعة وخاطفة في إحدى مناطق جنوب العراق".

وبينت أن "العملية استهدفت أحد كبار تجار المخدرات الدوليين، وأسفرت عن ضبط ما يقارب (40) كيلوغراماً من المواد المخدرة الخطرة، شملت مادتي الهيروين والكريستال، إضافة إلى كميات من حبوب الكبتاغون".

ولفتت إلى أن "العملية تمثل واحدة من أهم الضربات الاستباقية لعصابات تهريب وتجارة المخدرات، ولا يزال الواجب مستمرًا حتى اللحظة، إذ تواصل القوات الأمنية محاصرة عدد من المتهمين الآخرين ضمن الشبكة ذاتها، تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، مقتل منتسب بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وشخص آخر "لا يزال موقفه القانوني قيد التحقق"، وإصابة أحد الضباط بجروح خلال تنفيذ عمليتين على تاجري مخدرات بمحافظتي بابل وبغداد، أسفرتا عن مقتل المتهمين الاثنين بعد الاشتباك المسلح معهما.