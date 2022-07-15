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السلطات العراقية تضبط المئات من قاذفات الصواريخ ومدافع الهاون لداعش بسامراء

Category: أمـن

Date: 2022-07-15T12:32:10+0000
السلطات العراقية تضبط المئات من قاذفات الصواريخ ومدافع الهاون لداعش بسامراء

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الجمعة أنها ضبطت المئات من قاذفات الصواريخ ومدافع الهاون يعود لتنظيم داعش في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لتنظيم داعش الارهابي في ناحية مكيشيفة ضمن قضاء سامراء بداخله (290) قاذفة RBG7 و(35) ركيزة هاون و (32) هاون عيار (60)ملم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات لتجفيف منابع الإرهاب وضبط اسلحته، وفقا للبيان.

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