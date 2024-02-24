السلطات العراقية تضبط "كريستال" بحوزة مسافرة اجنبية وتعتقل تاجر مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت، ضبط مادة مخدرة نوع "كرستال" بحوزة مسافرة اجنبية في منفذ زرباطية، في حين اطاحت الاستخبارات العسكرية بتاجر مخدرات في محافظة نينوى.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي من القاء القبض على مسافرة اجنبية الجنسية ضبط بحوزتها ( 230) غرام من مادة الكريستال المخدرة قبل دخولها صالة الجوازات من قبل قوة حماية المنفذ بالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ والشعبة الفنية في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".

وأشار الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

من جانبها، أعلنت الاستخبارات العسكرية الإطاحة بتاجر مخدرات وتضبط بحوزته ( 40،000 ) ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العشرين وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي وبتعاون قوة من اللواء الستين، ومن خلال تنفيذ واجب نوعي، أسفر عن القاء القبض على احد تجار المخدرات وضبط ( 40,000 ) ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون في منطقة أم الذيبان التابعة إلى قضاء سنجار، وقد تم تسليم المتهم والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة بعد اكمال الاجراءات القانونية اللازمة".