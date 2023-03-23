السلطات العراقية تضبط أكثر من 4 كغم من المخدرات بحوزة مسافرين في منفذ حدودي مع الكويت

شفق نيوز/ أفادت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ثلاثة مسافرين بحوزتهم (4,5) كغم من مادة الكريستال المخدرة في منفذ سفوان الحدودي البري المتاخم لحدود دولة الكويت.

وقالت حرس الحدود في بيان، إن مفارز مركز شرطة كمرك سفوان التابعة لمديرية شرطة جمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مخدرات نوع كريستال بوزن (4,5) كغم.

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.