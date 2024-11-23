السلطات العراقية تضبط قرابة 400 بطاقة مصرفية معدة للتهريب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم السبت، ضبط قرابة 400 بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في مطاري بغداد والبصرة.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار بغداد الدولي ضبطت متهماً بحوزته (87) بطاقة مصرفية مختلفة الانواع معدة للتهريب".

وأشار إلى أن "مفارز مركز شرطة كمرك الشيب ضمن مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة ضبطت متهماً بحوزته (300) بطاقة معدة للتهريب".

ولفت البيان الى "تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".