السلطات العراقية تصدر موقفا رسميا من مجزرة صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة عن مقتل واصابة ستة أفراد بينهم امرأتان في هجوم "إرهابي" في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت باجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية" البو دور منطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين".

ووفقا للبيان فإن "عصابة إرهابية مسلحة اقدمت على قتل عائلة مكونة من ٤ اشخاص مهنتهم كسبة وامرأتين في الدار ذاتها".

وكشف قائممقام قضاء تكريت عمر الشنداح، في وقت سابق من اليوم، تفاصيل مجزرة نفذها مسلحون لأفراد عائلة في منطقة "البو دور" جنوبي القضاء، مؤكدا أن الهجوم إرهابي واستهدف ثلاثة منازل.

وقال الشنداح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين بزي عسكري يرتدون اللثام، ويستقلون سيارتين، مبينا أن بحسب رواية شهود عيان من أهالي المنطقة "اقتحم المسلحون فجر اليوم، ثلاثة منازل أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين، وقتلوا 7 أفراد وأصابوا ثامنا، والضحايا بينهم نساء وأطفال".

وأوضح الشنداح، أن "المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل"، لافتا إلى أن "قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم".