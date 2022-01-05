السلطات العراقية تشرع في التفتيش والتحقيق باستهداف "عين الأسد" بالصواريخ.. صور

شفق نيوز/ شرعت السلطات الامنية العراقية، مساء الاربعاء، بالتفتيش والتحقيق في استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ، فيما عرضت صوراً لعجلة استخدمت كمنصة للاطلاق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية تجري عملية تفتيش وتباشر بالتحقيق في حادث إستهداف قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون.

وأوضحت الخلية، أن الصواريخ سقطت على بعد مسافة من محيط القاعدة.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن نحو خمسة صواريخ استهدفت، مساء اليوم، قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار، مشيراً إلى تفعيل منظومة السيرام ضمن القاعدة في محاولة لابعاد الصواريخ.

فيما قال شهود عيان من الانبار، إن الصواريخ اطلقت من عجلة نوع كيا في قرية البسطامية، ( 25 كم غربي قضاء هيت)، مرجحين عدم وقوع اي خسائر مادية أو بشرية.

من جانبه قال التحالف الدولي في بيان صدر عقب القصف الصاروخي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المليشيات الخارجة عن القانون اطلقت عند الساعة 6:45 من مساء الاربعاء، خمسة صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية".

وأوضح البيان، أن "هذه الصواريخ سقطت على بعد نحو كيلومترين من القاعدة"، واصفاً الامر بأنه "عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضراراً بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء".