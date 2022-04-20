السلطات العراقية تسقط طائرة استطلاع لمهربي مخدرات قادمة من دولة مجاورة .. صور

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية يوم الأربعاء بإسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمهربي المخدرات في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت من احباط محاولة استطلاع للشريط الحدودي بطائرة مسيرة قادمة من إحدى دول الجوار في محافظة البصرة تابعة لمهربي المخدرات" .

ووفقا للبيان فإن عملية الضبط جاءت بعد نصب كمين محكم في ناحية السيبة باستخدام التقنيات الخاصة من قبل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات تمكن من ضبطها وإسقاطها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.