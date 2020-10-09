السلطات العراقية ترسل لجنة للبصرة للتحقيق في وفاة مسؤول شركة اجنبية

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم الجمعة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة "دايو" الكورية في ميناء الفاو.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، ان هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي.

وعثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، الجمعة، على جثة مدير الشركة الكورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم في ميناء الفاو الكبير.ورجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، أُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.