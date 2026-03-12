السلطات العراقية تحسم الجدل: لا تسلل ولا حالة إنذار في سجن أبو غريب

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة العدل العراقية، فجر الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن محاولات تسلل لإخراج سجناء من سجن أبو غريب غرب بغداد ووصول الأوضاع إلى حالة إنذار داخل السجن، مؤكدةً أن الأوضاع داخل المنشأة مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الأقسام الإصلاحية تعمل ضمن إجراءات أمنية مشددة وبمتابعة مباشرة من وزير العدل على مدار الساعة"، مشيراً إلى وجود "جهد استخباري وتنسيق أمني عالٍ مع الجهات المختصة".

ولم تُقدّم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة "الإجراءات المشددة" المُتخذة.