السلطات العراقية تحبط محاولة للاستيلاء على دار مسيحي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص يقوم بتزور المستمسكات للاستيلاء على دار لمواطن مسيحي. وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية الشؤون الداخلية والامن تمكنت ومن خلال المتابعة المستمرة لمفاصل الوزارة وبالتحديد مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مواطن آخر إسمه ((ب أ ب) وبحوزته مستمسكات مزورة وعند التعمق بالتحقيق معه اعترف بانتحال صفة المواطن المذكور وان اسمه الحقيقي ((ص ك ص ))والغاية من تزوير المستمسكات الاستيلاء على أملاك وعقارات احد ابناء الطائفة المسيحية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص". واشارت الى "عرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".