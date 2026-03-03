السلطات العراقية تتخذ إجراءات لحماية مطاعم بعلامات أميركية تحسباً لهجمات

شفق نيوز ـ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية كثفت دورياتها ونقاط المرابطة أمام عدد من المطاعم التابعة لوكالات تمثل علامات تجارية أميركية في العاصمة بغداد، كإجراء احترازي تحسباً لهجمات قد تستهدفها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الانتشار شمل تعزيز المراقبة حول مواقع محددة وزيادة حركة الدوريات الراجلة والآلية، إضافة إلى إجراءات تفتيش ومتابعة للسيارات والحركة المحيطة، دون تسجيل أي خرق أمني حتى الآن.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن تدابير وقائية أوسع تتخذها الأجهزة المختصة لحماية المواقع التي قد تُعد أهدافاً محتملة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وما رافقها من تهديدات ومحاولات استهداف لمصالح أميركية في أكثر من موقع خلال الأيام الماضية.