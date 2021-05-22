السلطات العراقية بصدد رفع أكثر من 120 حاجزاً أمنياً في بغداد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، يوم السبت، أنه سيتم رفع أكثر من 120 سيطرة في بغداد.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي عقدته خلية الاعلام الامني للمتحدثين باسم الاجهزة الامنية، إن "القيادة وبالتعاون مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها اعتمدت أسلوباً تكتيكياً قائماً على اللامركزية في تنفيذ العمليات ضد بقايا داعش الإرهابية" لافتاً الى أن "قيادة العمليات تعمل مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية، ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية وان جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين".

وأوضح، أن "اللجان الفنية ستعقد اجتماعها خلال الأسبوعين المقبلين بشأن جدولة انسحاب القوات الأجنبية"، مؤكدا انه "سيتم رفع أكثر من 120 سيطرة في بغداد".