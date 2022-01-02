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السلطات الامنية تعيد اغلاق الجسر المعلق وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-02T10:36:51+0000
السلطات الامنية تعيد اغلاق الجسر المعلق وسط بغداد

شفق نيوز/ بعد ساعات من إعادة فتحه أمام حركة المرور قامت السلطات الامنية العراقية باغلاق الجسر المعلق مرة أخرى.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن الدخول يقتصر فقط على حاملي "الباجات" إلى المنطقة الخضراء المحصنة.

وعزا المصدر سبب الإغلاق إلى تحضير الحشد الشعبي للقيام بتجمع في المكان الذي اغتيل فيه الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر المعلق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد

وقال لوكالة شفق نيوز، إنه تمت إعادة فتح الطريق الرابط باتجاه الجسر المعلق الذي يمر بالمنطقة الخضراء بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على إغلاقه نتيجة الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات.

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