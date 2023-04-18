فيديو .. السلطات الأمنية تضبط 4 أماكن لممارسة "الروليت" وتعاطي الخمور في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بضبط أربعة أماكن يُمارس فيها القمار بواسطة لعبة "الروليت" المحظورة إضافة إلى تعاطي المشروبات الكحولية وذلك في أماكن بالعاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بتوجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اقتحمت قوة خاصة أربعة أماكن مختلفة ومخفية في بغداد تمارس فيها لعبة "الروليت" وتعاطي الخمور.

وأضاف البيان أن القوة اعتقلت الأشخاص الذين كانوا متواجدين في تلك الأماكن.

هذا وحصلت وكالة شفق نيوز على مقطع فيديو يوثق عملية ضبط الأماكن والمتهمين: