السلطات الامنية العراقية تؤسس قاعدة بيانات لشبكات تجارة المخدرات

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، بتأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات ومروجيها وإلقاء القبض عليهم.

جاء ذلك خلال اجرائه زيارة تفقدية، اليوم الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعقد اجتماعا موسعا مع مديرها العام ومديري المديريات في بغداد والمحافظات، اطلع فيه على الجهود التي تبذلها كوادر المديرية في مكافحة المخدرات، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن الوزير قوله: المخدرات آفة لا بد من التخلص منها ومنع تداعياتها السلبية على المجتمع لما لها من آثار وتبعات كارثية على السلم المجتمعي، مشددا على أهمية تنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها، كونه واجباً لابد من إنجازه على أتم وجه.

كما أكد الشمري على تفعيل الجانب الاستخباري الدقيق لملاحقة ومتابعة المتاجرين بهذه السموم الفتاكة والمتعاطين لها وتقديمهم الى العدالة.

ووجه الوزير مدير عام مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود على الحدود وفي المنافذ الحدودية مع التنسيق مع دول الجوار لمنع عمليات تهريب وإدخال المواد والحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية الى داخل البلاد.

كما وجه الشمري ايضا بالعمل على تأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات ومروجيها وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت، مؤكدا وجود تقييم لعمل المديرية خلال الفترة المقبلة.