السلطات الامنية العراقية تعتقل "حسحس" بتهمة "الهابط" وغسل الاموال

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر امني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على التيكتوكر حسام عناد الملقب بـ"حسحس" في العاصمة بغداد بتهمة المحتوى الهابط، وغسل الأموال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم القبض على "حسحس"، على خلفية إجراءات قانونية أُخذت بحقه في البداية تتعلق بقضايا المحتوى الهابط.

وأوضح أنه خلال مجريات التحقيق والمتابعة تبيّن تورطه بعمليات غسل أموال، مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وفق أوامر قضائية صادرة من الجهات المتخصصة.

وكانت الشرطة العراقية قد اعتقلت، في نهاية شهر أيار/ مايو من العام 2025، "حسحس" بتهمة المحتوى الهابط، ولكن بعدها بأيام قلائل أطلقت سراحه مقابل كفالة مالية.