السكك العراقية: اعتقال 3 أشخاص رشقوا قطاراً بالحجارة

شفق نيوز/ أعلنت شركة السكك التابعة لوزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 3 أشخاص رشقوا أحد القطارات بالحجارة.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفارز الأمنية التابعة إلى شرطة السكك القت القبض على 3 متهمين قاموا برشق أحد القطارات الصاعدة في محيط سكك منطقة الحلة بالجرم المشهود ومن سكنة أحد أحياء مدينة بغداد"، موضحة أنهم "لا يملكون أي مستمسكات رسمية".

وأضاف البيان، أن المعتقلين "اعترفوا بجرمهم ودونت أقوالهم رسميا وأحيلت أوراقهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل لما ألحقوه من أضرار مادية بممتلكات السكك من خلال تهشم الزجاج الخاص بعربات المسافرين، بالإضافة إلى إلحاق الأذى باختراق هذه الحجارة النوافذ مما يؤدي إلى إصابة المسافرين".

ولفتت الشركة في بيانها، إلى أن "السكك تعاني من هذه الظواهر السلبية غير الحضارية واستفحالها في بعض المناطق، مما حدى بمديرها العام طالب جواد كاظم الحسيني التنسيق مع مدير شرطة السكك بأن تتخذ إجراءات حاسمة من قبل مديريات الشرطة بنصب دوريات وطلعات استخبارية للحد من هذه الظاهرة وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم لينالوا جزاءهم وفق القانون".