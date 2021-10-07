السكان وقوة امنية يقبضون على مسلحين هاجما صيدلانياً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن السكان ساعدوا قوة أمنية بالقاء القبض على مسلحين اثنين هاجما صيدلانياً في العاصمة العراقية بغداد، مشيراً إلى إصابة الاخير بجروح خطرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عصابة مكونة من شخصين هاجما، فجر اليوم، صيدلية خافرة في شارع الضباط بمنطقة الاعظمية ببغداد، واطلقا النار على صاحبها، ما أسفر عن اصابته بجروح خطرة، نقل على اثرها الى مستشفى قريب.

وأضاف المصدر، أن سكان المنطقة القوا القبض على المسلحين، بالتعاون مع القوات الأمنية، مشيراً إلى اقتيادهما لاحد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة.