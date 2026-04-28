السفارة الأميركية في بغداد تُفعّل منظومة الدفاع الجوي بعد رصد طائرة مسيرة

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بتفعيل السفارة الأميركية في العاصمة منظومة "سيرام" الدفاعية الجوية بعد رصد طائرة مسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاع الجوي التابع إلى معسكر الشرف التابع إلى وزارة الدفاع العراقية رصد طائرة مسيرة مجهولة العائدية فوق أجواء المنطقة الخضراء".

وعلى إثر ذلك "تم تفعيل الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية باتجاه الهدف دون سقوط الطائرة"، وفقاً للمصدر.

ويأتي تفعيل منظومة "سيرام" بعد نحو 20 يوماً من آخر استخدام لها عقب سلسلة من التفعيلات على نحو شبه يومي للتصدي للطائرات المسيرة للفصائل المسلحة العراقية خلال شهر آذار/ مارس الماضي في إطار دعمها لإيران في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها في 28 شباط/ فبراير 2026.

يشار إلى أن منظومة "سيرام" تعتمد على رشاشات دوارة من نوع (M-61) عيار 20 ملم، وتعمل كخط دفاع أخير للسفارة الأميركية من القذائف والصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيرة.