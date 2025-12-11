السفارة الأميركية في بغداد تجري تمريناً لمنظومة C-RAM بالذخيرة الحيّة

شفق نيوز – بغداد

من المقرر أن يجري مركز بغداد للدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأميركية في بغداد، صباح يوم غد الجمعة، تمرينا لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM) بالذخيرة الحية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن التمرين سيُنفّذ "صباح الجمعة المصادف 2025/12/12 ابتداءً من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الـ 08:00"، مشيراً إلى "عدم تفعيل صافرات الإنذار أثناء فترة التمرين".

وتجري السفارة الأميركية في بغداد بين فترة وأخرى تمارين مماثلة لتجربة أداء المنظومة، حيث يأتي التنويه لتنبيه أهالي العاصمة ولا سيّما في المناطق القريبة إلى وقت التمرين.