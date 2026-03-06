السفارة الأميركية تحذر من استهداف الفصائل للفنادق في كوردستان

شفق نيوز- بغداد

حذرت السفارة الأميركية في بغداد، مساء الجمعة، مواطنيها المتواجدين في إقليم كوردستان، من استهداف الفنادق التي يقطنون فيها بمناطق الإقليم، في حين وضعت لهم مجموعة إجراءات احترازية، وخيارات لمغادرة العراق.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "قد تسعى الفصائل المتحالفة مع إيران إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم كوردستان العراق.. نحث المواطنين الأميركيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، وإعادة النظر في خيارات الإقامة في حال اختيارهم عدم المغادرة".

وأضافت أن "حكومة الولايات المتحدة تهتم بسلامتكم، وستواصل مشاركة المعلومات التي تحتاجونها لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن أمنكم"، مؤكدة أن "الحكومة الأميركية تقيم جميع الخيارات للمساعدة في مغادرة مواطنيها لمنطقة الشرق الأوسط".

وتابعت: "يُنصح المواطنون الأميركيون في العراق بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا لهم، أما الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات ممتدة، وينبغي توفير مخزون من الغذاء والماء والأدوية وغيرها من المواد الأساسية".

وعن خيارات المغادرة، أوضحت السفارة، أن "الرحلات الجوية التجارية لا تعمل حاليًا من العراق، توجد طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا، ومعظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة، لكنها قد تُغلق دون إشعار مسبق".

وبينت أن "خيارات النقل البري المحلية ما تزال تعمل، وينبغي على الأميركيين النظر بجدية في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن القيام بذلك آمن، قد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا، كما تنطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية".