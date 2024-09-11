السفارة الأمريكية في بغداد: منشآتنا الدبلوماسية تعرضت للقصف

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، الأربعاء، أن منشآتها الدبلوماسية في بغداد تعرضت لهجوم مساء أمس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيان، إن "مجمع الخدمات الدبلوماسية الأمريكية في بغداد تعرض لهجوم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف، أن "السفارة تقوم بتقييم الأضرار وسببها وستقدم المزيد من المعلومات عندما ينتهي تقييمها".

وأمس الثلاثاء أفاد مصدر أمني، بأن قصفا استهدف المركز اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

وبين المصدر، أن "القصف الذي لم تعرف طبيعته بعد إذا كانت صواريخ أو قذائف هاون، وقع بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وآخر بالقرب من مقر جهاز مكافحة الإرهاب، التي تقع جميعها ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي".

من جانبه، وصف الناطق العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني، القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد بـ"المشبوه".

وأضاف: "استهداف مطار بغداد، وفي هذا التوقيت، تقف خلفه أيادٍ مشبوهة، والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين".