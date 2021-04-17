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السفارة الأمريكية في بغداد تفعّل منظومة C-RAM الدفاعية

Category: أمـن

Date: 2021-04-17T10:22:46+0000
السفارة الأمريكية في بغداد تفعّل منظومة C-RAM الدفاعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بأن السفارة الأمريكية في بغداد قامت بتفعيل منظومة C-RAM الدفاعية تحسبا من وقوع هجمات محتملة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن السفارة الكائنة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين اختبرت المنظومة، وصافرات الإنذار.

هذا وسمع سكان المناطق القريبة من المنطقة أصوات رشقات اطلاقات كثيفة، وانفجارات قوية ناجمة عن اختبار المنظومة، وفقا لشهود عيان.

وC-RAM منظومة أمريكية تُستخدم في الدفاع عن مناطق ذات اهمية بالغة من انواع القنابل و الصواريخ و حتى قنابر الهاون عبر تفجيرها بالجو باستخدام رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 فولكان عيار 20 ملم قادر على إطلاق 4500 اطلاقة بالدقيقة الواحدة لمدى فعال يبلغ 3500 متر.

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