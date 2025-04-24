السفارة الأمريكية في بغداد تطلق مضادات للصواريخ فجر الجمعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن السفارة الأمريكية في بغداد، ستطلق مضادات للصواريخ والمدفعية والهاون، فجر الجمعة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ستجري عند الساعة الخامسة من فجر الجمعة، فحصاً تجريبياً لمنظومة الدفاع (سي رام) المضادة للصواريخ والهاونات والمدفعية".

ويأتي هذا الإجراء، لأغراض التأكد من فاعلية المضادات وضمان حماية مبنى السفارة الأمريكية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.