السفارة الأمريكية تطلق صافرات الانذار وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بإطلاق السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الانذار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "صافرات الانذار أطلقت في السفارة الامريكية كممارسة امنية ولا يوجد شئ".

وعادة ما تطلق السفارة الامريكية صافرات الانذار عند تعرضها لقصف تنفذه الفصائل العراقية.

وفي السياق اشرف، قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد تفقد قاطع مسؤولية الفرقة (الثانية شرطة اتحادية/ فرقة المشاة السادسة) في جانب الكرخ وذلك للإشراف الميداني على تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من قبل القطعات الماسكة للأرض.

والتقى قائد عمليات بغداد وفقا للبيان، بالفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية وذلك لتنسيق الجهود ودعم القطعات وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تنفيذ واجباتهم.

وفي سياق متصل التقى قائد العمليات يرافقه اللواء الركن نائب القائد والقادة وامري التشكيلات بعدد من المقاتلين خلال الواجبات الليلية في السيطرات الرئيسية والمرابطات وحثهم على الالتزام بالواجب والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص.

واكد على ضرورة تواجد القادة والامرين بكافة المستويات على رأس قطعاتهم وذلك للتأكيد على رفع الحالة المعنوية لدى المقاتلين والوقوف على تطبيق الخطة الامنية المعدة من قبل القيادة والتأكيد على عناصر الوكالات والأجهزة الاستخبارية المتواجدين بضرورة رفد القطعات الماسكة بالمعلومات الدقيقة عن الأشخاص المطلوبين للقضاء والعجلات غير الاصولية لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية والمتعاونين معهم وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون من استهداف المواطنين وتعكير صفو الامن والاستقرار في العاصمة بغداد.