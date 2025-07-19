السفارة الأمريكية تبلغ العراق بتفجير "مسيطر عليه" في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، عن تنفيذ تفجير "مسيطر عليه" داخل مركز الدعم الدبلوماسي، وهو إحدى منشآتها الدبلوماسية في العاصمة العراقية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع (x)، إنه "تم إبلاغ السلطات العراقية مسبقاً بوقوع تفجير مسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 19 تموز/يوليو، في تمام الساعة 08:30 داخل مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، أنباء عن سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وهي المنطقة المحصنة التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية بينها الأمريكية.