السفارة الفرنسية تؤكد زيارة أحد مسؤوليها لسجن الحوت وتكشف السبب

شفق نيوز/ أكدت السفارة الفرنسية ببغداد، يوم الثلاثاء، زيارة القائم بأعمال السفارة جان-كريستوف باريس إلى سجن الحوت في محافظة ذي قار.

وقالت السفارة لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة جاءت بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية والحكومة المحلية في محافظة ذي قار، لزيارة السجناء الفرنسيين في السجن.

وكان مصدر في محافظة ذي قار افاد لوكالة شفق نيوز أمس الاثنين، بإن زيارة المسؤول الفرنسي للاطمئنان على صحة السجناء الفرنسيين، بعد تقارير وردت للسفارة عن سوء الحالة الصحية لأحدهم.

ويعد سجن الناصرية المركزي "الحوت" مخصصاً للمتهمين بقضايا إرهابية والجرائم الكبرى، وفيه مدانين من عدة جنسيات عربية وأجنبية.